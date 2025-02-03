Mash: не менее 50 взрывов услышали жители Волгограда на фоне атаки дронов ВСУ

Жители города сообщили о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили нападение, сбив не менее семи-восьми дронов, большинство из которых были уничтожены в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По данным Baza, НПЗ принадлежит компании «Лукойл».