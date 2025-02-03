В Омской области значительно подорожали молочные продукты

По данным Омскстата, за год заметно выросли цены на молоко, творог и сметану. Так, цена стерилизованного молока (2,5−3,2% жирности) достигла 114,03 рубля за литр, что на 2,79% выше, чем неделю назад. Пастеризованное молоко той же жирности стоит в среднем 78,94 рубля за литр.
Сравнивая с ценами годичной давности, специалисты отметили значительное подорожание. Пастеризованное молоко в январе 2024 года стоило 66,05 рубля за литр, а сейчас — 78,94 рубля, что составляет рост на 19,5%. Стерилизованное молоко подорожало на 21,5% — с 93,82 рубля до 114,03 рубля.
Другие молочные продукты также выросли в цене. Творог в среднем подорожал на 15%, достигнув стоимости 396,91 рубля за килограмм. Сметана за год прибавила 25% — с 233,96 рубля до 292,85 рубля за килограмм.