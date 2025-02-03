В Омской области значительно подорожали молочные продукты

По данным Омскстата, за год заметно выросли цены на молоко, творог и сметану. Так, цена стерилизованного молока (2,5−3,2% жирности) достигла 114,03 рубля за литр, что на 2,79% выше, чем неделю назад. Пастеризованное молоко той же жирности стоит в среднем 78,94 рубля за литр.