Столовую ОмГАУ в центре Омска продали в частные руки

На торгах недвижимость оказалась по начальной цене в 50,272 миллиона рублей, однако на фоне конкуренции в лице трех «частников» она выросла на 16 миллионов — лот реализуется за 66,368 миллиона рублей. Как следует из итогового протокола процедуры, такую сумму готова заплатить ИП Бурминская И. В. Согласно ЕГРЮЛ, предпринимательница зарегистрирована в Ставропольском крае в начале 2024 года по основному виду деятельности «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», Соответственно, не исключено, что в дальнейшем недвижимость перейдет к другому лицу.