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Столовую ОмГАУ в центре Омска продали в частные руки

В минувшую пятницу, 31 января 2025 года, АО «ДОМ.РФ» подведены итоги по продаже имущественного комплекса в районе пересечения улиц Яковлева и Добровольского, включающего в себя участок площадью порядка 0,43 ГА и здание площадью около 1,5 тысячи квадратных метров по адресу Яковлева, 3.

Источник: Reuters

Напомним, двухэтажное строение, расположенное в центре Омска, представляет собой бывшую столовую Института ветеринарной медицины при Омском государственном аграрном университете им. П. А. Столыпина.

На торгах недвижимость оказалась по начальной цене в 50,272 миллиона рублей, однако на фоне конкуренции в лице трех «частников» она выросла на 16 миллионов — лот реализуется за 66,368 миллиона рублей. Как следует из итогового протокола процедуры, такую сумму готова заплатить ИП Бурминская И. В. Согласно ЕГРЮЛ, предпринимательница зарегистрирована в Ставропольском крае в начале 2024 года по основному виду деятельности «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», Соответственно, не исключено, что в дальнейшем недвижимость перейдет к другому лицу.

Стоит отметить, что вид разрешенного использования участка на текущий момент позволяет разместить на территории административное или офисное здание, объекты образования и науки, здравоохранения, социального обеспечения или же оборудовать спортивное сооружение. Касательно здания в документации отмечено «неудовлетворительное физическое состояние» дверей, полов, лестниц, окон и материала крыши. Также заявлена потребность в подключении его к инженерным коммуникациям и необходимость проведения капитального ремонта внутренних помещений.

Примечательно, что во второй половине 2024 года на торгах оказался имущественный комплекс по соседству — с адресом Яковлева, 1, где располагалось общежитие Института ветеринарной медицины.

недвижимость