Уфимцам предложили вакансию с заработком в 195 тыс. рублей в месяц

АО «Транснефть-Урал» разыскивает руководителя группы организации закупочной деятельности отдела комплектации управления капитального, предприятие предлагает претенденту от 147 до 195 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще пять вакансий с высоким жалованьем: