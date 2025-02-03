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Уфимцам предложили вакансию с заработком в 195 тыс. рублей в месяц

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 195 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Источник: Комсомольская правда

АО «Транснефть-Урал» разыскивает руководителя группы организации закупочной деятельности отдела комплектации управления капитального, предприятие предлагает претенденту от 147 до 195 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще пять вакансий с высоким жалованьем:

— электросварщик ручной сварки 4−6 разряда — ООО «Энергосеть» — от 130 до 170 тысяч рублей;

— главный специалист по авторскому надзору — ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» — от 100 до 170 тысяч рублей;

— врач скорой медицинской помощи — Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф — от 63 до 150 тысяч рублей;

— плавильщик металла и сплавов — ООО «ПК — Лита» — от 80 до 140 тысяч рублей;

— инженер генерального плана — ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» — от 40 до 130 тысяч рублей.

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