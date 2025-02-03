В Новосибирске разработали материал для защиты почв от разливов нефти

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) предложили инновационный метод очистки почв от нефти и нефтепродуктов. Основой разработки стал защитный композитный материал на основе отходов производства и потребления, который помогает быстро собрать смеси углеводородов после их разлива, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые НГТУ давно работают в направлении, связанном с поиском эффективных и экономичных сорбентов, с помощью которых можно на ранних стадиях локализовать проливы нефти и нефтепродуктов. Мы одними из первых стали пропагандировать использование в качестве сорбентов то, что сейчас принято называть вторичными материалами, полученными на основе отходов производства и потребления. Мы экспериментально доказали, что это работает», — цитирует пресс-служба профессора кафедры инженерных проблем экологии НГТУ доктора технических наук Владимира Ларичкина.
По его словам, материал представляет собой рулон из технического геотекстиля, внутри которого находится композит из естественных и вторичных материалов. В частности, он состоит из природного минерала для разрыхления почв — агротехнического вермикулита, опилок хвойных пород, отходов льна, технического силикагеля, гидрогеля и других компонентов. Эксперименты показали возможность многократного использования техногенных отходов в качестве сорбентов для сбора нефтепродуктов при их аварийных разливах на твердую поверхность.
Размеры защитного экрана в готовом виде будут зависеть от задач индустриальных партнеров, пояснили в пресс-службе. «Мы можем говорить об эффективности и простоте в применении защитного экрана, который можно использовать при разливах нефти и нефтепродуктов, причем не один раз», — подчеркнул профессор Ларискин.
Существуют различные способы очистки загрязненных почв от нефти и нефтепродуктов — термические, биологические, механические, химические. Однако многие из них являются невыгодными с экономической точки зрения ввиду сложности исполнения и большой трудоемкости при эксплуатации. Метод сорбции (поглощения), относящийся к физическим методам, является недорогим и достаточно эффективным. К его преимуществам относятся возможность удаления загрязнений различной природы практически до любой остаточной концентрации независимо от их химической устойчивости, отсутствие вторичных загрязнений и управляемость процесса.