В Новосибирске разработали материал для защиты почв от разливов нефти

«Ученые НГТУ давно работают в направлении, связанном с поиском эффективных и экономичных сорбентов, с помощью которых можно на ранних стадиях локализовать проливы нефти и нефтепродуктов. Мы одними из первых стали пропагандировать использование в качестве сорбентов то, что сейчас принято называть вторичными материалами, полученными на основе отходов производства и потребления. Мы экспериментально доказали, что это работает», — цитирует пресс-служба профессора кафедры инженерных проблем экологии НГТУ доктора технических наук Владимира Ларичкина.