В Крым пригласят трудовых мигрантов из Индии

По словам Тихончука, в туристической отрасли Крыма наблюдается острая нехватка кадров. В этой связи возникает много вопросов относительно того, где брать необходимое число сотрудников самого разного профиля, например, для работы на объектах курорта «Золотые пески России», что строится под Евпаторией.
«Там 5 300 номерного фонда будет создано. Кто эти люди, где они будут жить, в какие школы и садики будут ходить их дети, как это все будет дальше эксплуатироваться? Мы ищем инструментарий для решения этого вопроса», — сказал Тихончук.
Аналогичный вопрос ставился на недавнем совещании при обсуждении темы персонала для федерального медицинского центра «Кораблик “Мойнаки” в Евпатории, первая очередь которого должна открыться в сентябре текущего года, добавил он.
«Это будет одно из самых крупных учреждений Западного Крыма. Там штатная численность до 900 сотрудников. И те же вопросы с руководителями, с министром здравоохранения: “Где найти узких специалистов?”, “Какие условия создать, чтобы привлечь людей”, — поделился Тихончук.
Проблема нехватки кадров в Крыму, по его словам, характерна не только для туротрасли, в том числе медицинского туризма, а едва ли не для всех отраслей.
«Это действительно сегодня проблема. Не хватает ни горничных, ни строителей, ни водителей маршрутного транспортного средства» — добавил Тихончук.
Разумеется, над решением этой проблемы задумывается не только власть, но и бизнес, отметил депутат. Ведь те, кто строят новые объекты, заинтересованы в том, чтобы обеспечить своим сотрудникам условия, чтобы у них была мотивация приехать, работать и жить в Крыму.
В частности, на фоне ужесточения миграционной политики в России крымскими властями и некоторыми компаниями сейчас обсуждается возможность привлекать трудовые ресурсы из-за рубежа, сказал депутат.
«Знаю, что наши рыбзаводы, с ними уже сейчас прорабатываем вопрос относительно того, чтобы из Индии везти персонал. В Калининград, допустим, на завод уже первые люди приехали. И вот сейчас думают наши керченские предприятия о том же», — рассказал Тихончук.
Парламентарий уверен, что выход из трудной ситуации будет найден.
«Будем людей привлекать, мотивировать. И вахтовым методом, я думаю, тоже будем привлекать», — заключил Тихончук.
Ранее, в ноябре 2024 года, в Кремле заявили, что России нужны легальные трудовые мигранты. Тогда в Госдуме, комментируя подготовку отметили, что Россия не может совершенно закрыться от мигрантов, особенно от трудовых для своего динамичного развития на фоне трудной демографической ситуации.
В Крыму, в свою очередь, предложили вернуться к советской практике обязательного организованного набора трудовых мигрантов на конкретные проекты.