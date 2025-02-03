В Омской области с февраля повысят детские пособия

В омском Отделении Соцфонда России напомнили, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.
Согласно графику на февраль, в понедельник, 3 числа, будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям; выплата на первого ребенка до 3 лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву / мобилизованного.
В среду, 5 февраля, жители получат ежемесячную выплату из материнского капитала.
Пособия, которые родители получают через почту, будут доставлены в соответствии с графиком работы почтовых отделений.