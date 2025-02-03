Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области с февраля повысят детские пособия

Отделение СФР по Омской области выплатит детские пособия в феврале 2025 года в повышенном размере, сообщает в понедельник, 3 февраля 2025 года, пресс-служба ведомства. Детские пособия за январь придут в увеличенном размере в связи с повышением прожиточного минимума.

Источник: SuperOmsk.ru

В омском Отделении Соцфонда России напомнили, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.

Согласно графику на февраль, в понедельник, 3 числа, будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям; выплата на первого ребенка до 3 лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву / мобилизованного.

В среду, 5 февраля, жители получат ежемесячную выплату из материнского капитала.

Пособия, которые родители получают через почту, будут доставлены в соответствии с графиком работы почтовых отделений.