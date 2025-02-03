Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Тамару Миронову с днем рождения

«Вся Ваша жизнь неразрывно связана с белорусской культурой. Самобытным, неповторимым талантом и неустанной творческой деятельностью Вы вносите весомый вклад в развитие отечественного искусства», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что глубокого уважения и признания заслуживает многолетнее служение Тамары Мироновой легендарной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.
«Надеюсь, что вы и в дальнейшем так же вдохновенно будете работать на пользу родной Беларуси», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Тамаре Мироновой крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья и благополучия.