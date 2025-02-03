Гололедица и кратковременный снег ожидаются в Беларуси в понедельник

В Бресте и Гродно будет немного теплее — от 0 до +2°C. В областных центрах в понедельник также будет облачно с прояснениями, в Бресте без существенных осадков, а в Гродно пройдет небольшой кратковременный и мокрый снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с.