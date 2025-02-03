Гололедица и кратковременный снег ожидаются в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, во многих районах пройдут кратковременный снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −2 до +2°С.
В МЧС в свою очередь предупреждает, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Витебске сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный и мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Столик термометра в этих городах опустится до 0…-2°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
В Гомеле и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, мокрый снег, гололедица, −1…+1°C, ветер северо-западный 5−10 м/с.
В Бресте и Гродно будет немного теплее — от 0 до +2°C. В областных центрах в понедельник также будет облачно с прояснениями, в Бресте без существенных осадков, а в Гродно пройдет небольшой кратковременный и мокрый снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с.