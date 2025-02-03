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Гололедица и кратковременный снег ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +13° 7 м/с 72% 756 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, во многих районах пройдут кратковременный снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от −2 до +2°С.

В МЧС в свою очередь предупреждает, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Витебске сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный и мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Столик термометра в этих городах опустится до 0…-2°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

В Гомеле и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, мокрый снег, гололедица, −1…+1°C, ветер северо-западный 5−10 м/с.

В Бресте и Гродно будет немного теплее — от 0 до +2°C. В областных центрах в понедельник также будет облачно с прояснениями, в Бресте без существенных осадков, а в Гродно пройдет небольшой кратковременный и мокрый снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с.