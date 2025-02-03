У казахских пород тазы и тобет появится собственный праздник

С такой инициативой выступило министерство экологии и природных ресурсов. Приказ разместили на портале «Открытые НПА» для обсуждения.
Тазы и тобет — исконно казахские породы собак и гордость казахского народа, отметили в ведомстве.
Собаки тазы — незаменимые помощники человеку на охоте, а тобеты — неусыпный сторож стад и имущества наших предков. Эти породы связаны с нашей историей, а их происхождение уходит корнями в глубь веков. Изображения подобных собак встречаются в петроглифах, обнаруженных на территории Казахстана, самые древние изображения тазы датируются ХII-Х тысячелетием до нашей эры.
Наряду с этим, ведется работа по мировому признанию казахских пород собак. Так, 3 сентября 2024 года Международная кинологическая федерация (FCI) приняла решение о предварительном признании казахского тазы официальной породой тазы и закрепил статус Казахстана как держателя стандарта породы тазы. Это решение ключевой и последний этап перед полным признанием казахской тазы на международном уровне, подчеркнули в Минэкологии.
Монопородная выставка казахских тазы прошла в Астане.
Исходя из этого события и появилась дата — 3 сентября.
Учреждение Дня казахских пород собак может стать важным шагом в укреплении интереса к национальному культурному наследию, истории и традициям казахского народа. Проведение мероприятий, посвящённых этому дню, привлекло бы внимание туристов, интересующихся этнографией и культурой Казахстана.
Есть и практичная сторона. Развитие кинологии и смежных отраслей откроет новые возможности для создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений, что способствует экономическому росту и социальной стабильности, уверены в министерстве.
Ученые Казахстана раскрыли генетику собак породы тазы.
День казахских пород собак может сопровождаться лекциями, семинарами, выставками и мероприятиями, посвященными истории, особенностям и уходу за этими породами, что повысит общий уровень осведомленности.
В Казахстане создан банк ДНК собак казахской породы тазы из различных регионов.
Также это создаст больше возможностей для заводчиков, кинологических организаций и любителей казахских пород для обмена опытом, участия в выставках, соревнованиях и других мероприятиях.