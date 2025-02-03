Четыре мощные вспышки случились на Солнце — что ждать белорусам

По данным специалистов, самая мощная вспышка M5.1, случившаяся на Солнце в воскресенье, 2 февраля, произошла в 17.04. Она длилась десять минут. Кроме того, в указанную дату произошли еще три вспышки. Речь идет про М1.4, М1.2, М2.7.