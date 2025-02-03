Четыре мощные вспышки случились на Солнце — что ждать белорусам

Четыре мощные вспышки случились на Солнце. Специалисты сказали, что ждать белорусам. Подробности ТАСС озвучили в Институте прикладной геофизики.
По данным специалистов, самая мощная вспышка M5.1, случившаяся на Солнце в воскресенье, 2 февраля, произошла в 17.04. Она длилась десять минут. Кроме того, в указанную дату произошли еще три вспышки. Речь идет про М1.4, М1.2, М2.7.
Ученые поясняются, что основным источником активности выступают крупные группы пятен, которые сейчас наблюдаются в северном полушарии Солнца.
Тем временем ученые назвали даты магнитных бурь в феврале 2025 года — что ждать белорусам.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет февраль 2025 года в Беларуси: «От 14 до 19 дней с осадками в виде снега, мокрого снега, дождя».
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