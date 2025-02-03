Суда на воздушной подушке появятся в Хабаровском крае

В августе 2024 года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Николаевск дал указание приобрести суда на воздушной подушке для транспортного обслуживания отдаленных поселений. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.