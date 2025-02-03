Суда на воздушной подушке появятся в Хабаровском крае

В августе 2024 года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Николаевск дал указание приобрести суда на воздушной подушке для транспортного обслуживания отдаленных поселений. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Правительство края выделило 25 миллионов рублей для закупки судов. Контракт с заводом «ГАЛС» из Нижнего Новгорода был подписан, началась сборка судов модели «Спутник 12».
«Ожидается, что суда будут доставлены в течение 110 рабочих дней», — рассказал глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов.
Это решение обеспечит жителей Пуирского и Нижнепронгецкого поселений надежным транспортом.