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Суда на воздушной подушке появятся в Хабаровском крае

Дмитрий Дёмин поручил приобрести СВП для Пуирского и Нижнепронгенского поселений.

Источник: Комсомольская правда

В августе 2024 года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Николаевск дал указание приобрести суда на воздушной подушке для транспортного обслуживания отдаленных поселений. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Правительство края выделило 25 миллионов рублей для закупки судов. Контракт с заводом «ГАЛС» из Нижнего Новгорода был подписан, началась сборка судов модели «Спутник 12».

«Ожидается, что суда будут доставлены в течение 110 рабочих дней», — рассказал глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов.

Это решение обеспечит жителей Пуирского и Нижнепронгецкого поселений надежным транспортом.