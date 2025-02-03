За выходные с дорог Омска убрали более 8 тысяч кубометров снега

«Работы по вывозу снега проводились на участках улиц: Ватутина, Сейфуллина, 25-й Рабочей, 27-й Северной, Гуртьева, Пушкина, Кузнецова, Дианова, Олега Кошевого и других. За выходные с дорог убрали более 8 тысяч кубометров снежной массы. Всего же с начала зимнего сезона на городские полигоны вывезено более полумиллиона кубометров снега — 546 тысяч», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.