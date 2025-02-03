За выходные с дорог Омска убрали более 8 тысяч кубометров снега

В Омске дорожные службы убрали за выходные более 8 тысяч кубометров снега. Как рассказали в мэрии, дорожники использовали все ресурсы, чтобы расчистить трассы перед первым рабочим днем недели.
Чтобы минимизировать последствия небольшого снегопада в выходные, дорожные службы работали всю ночь. Также специалисты управления дорожного хозяйства Омска убирали пешеходные зоны, остановочные пункты и тротуары.
«Работы по вывозу снега проводились на участках улиц: Ватутина, Сейфуллина, 25-й Рабочей, 27-й Северной, Гуртьева, Пушкина, Кузнецова, Дианова, Олега Кошевого и других. За выходные с дорог убрали более 8 тысяч кубометров снежной массы. Всего же с начала зимнего сезона на городские полигоны вывезено более полумиллиона кубометров снега — 546 тысяч», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.
Сегодня на улицы для очистки дорог выйдут не менее 160 спецмашин. будет продолжена очистка следующих улиц: Олега Кошевого, Ватутина, Стальского, Богдана Хмельницкого, Худенко, Башенный переулок, Челюскинцев, Красных Зорь, Омская.
Водителей просят с пониманием отнестись к необходимости уборки дорог и не создавать помехи для работы спецтранспорта.