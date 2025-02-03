Таскавшего собак в приморском селе тигра могут переселить

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Пойманный самец краснокнижного амурского тигра, охотившийся на собак в приморском селе Барабаш, здоров и не травмирован, его могут выпустить в тайгу в отдаленной местности, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр».
Накануне специалисты охотнадзора и национального парка «Земля леопарда» отловили амурского тигра, охотившегося на собак в Барабаше. Зверя доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных для осмотра.
«Было проведено ветеринарное обследование — взрослый самец здоров, без повреждений, с нормальным весом. После завершения всех обследований будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Возможны возвращение в дикую природу с переселением в отдалённую часть ареала или продолжение реабилитации в Центре “Тигр”», — говорится в сообщении.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.