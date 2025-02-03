Таскавшего собак в приморском селе тигра могут переселить

«Было проведено ветеринарное обследование — взрослый самец здоров, без повреждений, с нормальным весом. После завершения всех обследований будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Возможны возвращение в дикую природу с переселением в отдалённую часть ареала или продолжение реабилитации в Центре “Тигр”», — говорится в сообщении.