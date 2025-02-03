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ГАИ за выходные задержала в столице Башкирии более десятка нетрезвых водителей

В Уфе поймали 19 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали более десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 48 часов было зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, ни в одном из которых, к счастью, никто не пострадал. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 719 нарушения правил дорожного движения.

— Задержано 19 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 15 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме этого, 12 были без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

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