ГАИ за выходные задержала в столице Башкирии более десятка нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали более десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 48 часов было зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, ни в одном из которых, к счастью, никто не пострадал. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 719 нарушения правил дорожного движения.
— Задержано 19 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 15 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме этого, 12 были без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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