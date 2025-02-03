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В Самаре выбрали место для перезахоронения губернатора Аксакова и его семьи

Рабочая группа приняла решение по перезахоронению самарского губернатора.

Источник: Комсомольская правда

Останки самарского губернатор Аксакова и его семьи нужно перенести в фамильный склеп. Такое решение приняли в ходе заседания рабочей группы по восстановлению фамильного склепа Аксаковых, который находится в селе Страхово Борского района. Информацией об итогах заседания поделился участник рабочей группы, председатель Аксаковского комитета Самарской области Павел Коровин.

— Аксаковская могила была найдена в результате организованных самарцами поисков, — написал Павел Коровин на своей страницу ВКонтакте.

Археологические поиски завершились в 2020 году. Но сам процесс перезахоронения имеет много нюансов и сложностей. Когда именно его воплотят в жизнь, неизвестно.