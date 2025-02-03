Ученый назвала самые радиоактивные локации в Екатеринбурге

В Екатеринбурге есть несколько мест, у которых повышен радиационный фон. Об этом рассказала кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры тепловых электрических станций УрФУ Александра Вальцева.
По ее словам, самыми радиоактивными точками на карте города можно назвать пруд на Химмаше, некоторые места на Уктусе, берега озера Шарташ, часть подвала Городка чекистов, а также территорию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. «Шарташ — исключительно из-за тория, все остальное — радоновые источники», — сообщила ученый.
Вальцева подчеркнула, что радиационный фон в Свердловской области один из самых высоких в России. Но за долгое время проживания в регионе организм свердловчан адаптировался к нему.