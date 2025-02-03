Ученый назвала самые радиоактивные локации в Екатеринбурге

По ее словам, самыми радиоактивными точками на карте города можно назвать пруд на Химмаше, некоторые места на Уктусе, берега озера Шарташ, часть подвала Городка чекистов, а также территорию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. «Шарташ — исключительно из-за тория, все остальное — радоновые источники», — сообщила ученый.