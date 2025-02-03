Топ-5 новостей в Молдове 3 февраля

2. Сколько продлится холодная зима в Молдове: Экономить на отоплении в ближайшее время не получится.
3. За смерть бизнесвумен в салоне красоты, где проводились процедуры с использованием общего наркоза, минздрав не в ответе: Почему в Молдове всем подряд выдают лицензии — любой парикмахер может открыть косметический кабинет.
4. Провластные журналисты назвали жителей Приднестровья «свиньями» за то, что ЕС дал региону газ: Раньше ПАС высказывалась о соотечественниках в Левобережье, как о людях второго сорта.
5. Какая власть — такие и символы: Маски сброшены — спикер парламента Молдовы назвал ветерана румынской армии, воевавшего на стороне Гитлера, «героем и символом нации».