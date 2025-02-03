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Топ-5 новостей в Молдове 3 февраля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 3 февраля 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +13° 7 м/с 72% 756 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

1. Молоко дороже 85 леев за литр продается в магазинах Молдовы: Почему вместо доступной отечественной и белорусской продукции власти пытаются нам навязывать дорогостоящую молочку из ЕС.

2. Сколько продлится холодная зима в Молдове: Экономить на отоплении в ближайшее время не получится.

3. За смерть бизнесвумен в салоне красоты, где проводились процедуры с использованием общего наркоза, минздрав не в ответе: Почему в Молдове всем подряд выдают лицензии — любой парикмахер может открыть косметический кабинет.

4. Провластные журналисты назвали жителей Приднестровья «свиньями» за то, что ЕС дал региону газ: Раньше ПАС высказывалась о соотечественниках в Левобережье, как о людях второго сорта.

5. Какая власть — такие и символы: Маски сброшены — спикер парламента Молдовы назвал ветерана румынской армии, воевавшего на стороне Гитлера, «героем и символом нации».

экономика