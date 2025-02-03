Стало известно, с кем и когда сыграет хабаровский «Амур» в феврале 2025 года

Этот год хабаровская команда начала очень неплохо. Результаты, может быть, и не сильно радуют (попасть в зону плей-офф по итогам регулярного чемпионата в этом сезоне уже навряд ли получится), зато обнадеживает положительная тенденция. В схватках даже с лидерами чемпионата «Амур» наконец-то почувствовал себя уверенно и даже если и проигрывает, то в хорошей борьбе, уступая по минимуму. Только и остается, что повторить за большинством болельщиков: «Играли бы так с самого начала, был бы в плей-офф». Но, к сожалению, в чемпионате, как и в истории, сослагательное наклонение отсутствует.
Январь «Амур» прошел, можно сказать, неплохо. Из 10 матчей он 4 выиграл, причем в числе побежденных оказались казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». «Магнитке» досталось больше всего — два проигрыша. Были, конечно, и провалы, такие как с «Куньлунем РС», но, к счастью, такое случалось уже не так часто, как в прошлом году. В январе очков было набрано немного, зато это позволило уйти с последнего места конференции «Восток» и передать сомнительный титул худшей команды лиги в Казахстан.
Во втором, коротком, месяце года «Амур» проведет девять матчей и в первом же из них расставит точки над «i» с «Барысом». Надеемся, что хабаровская команда сможет обеспечить себе небольшой отрыв от последнего места. Также предстоит сыграть заключительный матч дальневосточного дерби во Владивостоке. Понятно, что Кубок Икры в этом году снова отправится в Приморье, но, может быть, получится взять очки престижа, не проиграв вожделенный трофей соседям всухую. В общем, месяц будет интересным. И все-таки жаль, что до восьмого места «Амуру» сейчас как до Луны.
КАЛЕНДАРЬ ХАБАРОВСКОГО «АМУРА» В ФЕВРАЛЕ 2025 ГОДА.
2 февраля, воскресенье. «Амур» — «Барыс». Хабаровск. Начало матча в 10:30 по московскому времени, в 17:30 по хабаровскому.
4 февраля, вторник. «Амур» — «Сибирь». Хабаровск. Начало матча в 12:00 по московскому времени, в 19:00 по хабаровскому.
6 февраля, четверг. «Адмирал» — «Амур». Владивосток. Начало матча в 12:30 по московскому времени, в 19:30 по хабаровскому.
13 февраля, четверг. «Амур» — «Авангард». Хабаровск. Начало матча в 12:00 по московскому времени, в 19:00 по хабаровскому.
15 февраля, суббота. «Амур» — «Автомобилист». Хабаровск. Начало матча в 10:30 по московскому времени, в 17:30 по хабаровскому.
17 февраля, понедельник. «Амур» — «Трактор». Хабаровск. Начало матча в 12:00 по московскому времени, в 19:00 по хабаровскому.
20 февраля, четверг. «Автомобилист» — «Амур». Екатеринбург. Начало матча в 17:00 по московскому времени, 21 февраля в 00:00 по хабаровскому.
22 февраля, суббота. «Авангард» — «Амур». Омск. Начало матча в 14:00 по московскому времени, в 21:00 по хабаровскому.
28 февраля, пятница. «Амур» — «Нефтехимик». Хабаровск. 12:00 по московскому времени, в 19:00 по хабаровскому.