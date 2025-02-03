Стало известно, с кем и когда сыграет хабаровский «Амур» в феврале 2025 года

Этот год хабаровская команда начала очень неплохо. Результаты, может быть, и не сильно радуют (попасть в зону плей-офф по итогам регулярного чемпионата в этом сезоне уже навряд ли получится), зато обнадеживает положительная тенденция. В схватках даже с лидерами чемпионата «Амур» наконец-то почувствовал себя уверенно и даже если и проигрывает, то в хорошей борьбе, уступая по минимуму. Только и остается, что повторить за большинством болельщиков: «Играли бы так с самого начала, был бы в плей-офф». Но, к сожалению, в чемпионате, как и в истории, сослагательное наклонение отсутствует.