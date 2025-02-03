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Поликлиника городского онкоцентра в центре Минска начнет строится в апреле 2025

Власти сказали, что поликлинику городского онкоцентра в Минске начнут строить весной 2025.

Источник: Комсомольская правда

Поликлиника городского онкоцентра в центре Минска начнет строится в апреле 2025 года. Об этом сообщил глава администрации Первомайского района Вадим Передня, передает агентство «Минск-Новости».

По его словам, возведение новой поликлиники Минского городского онкологического центра в Первомайском районе начнется в апреле. Передня уточнил, что здание старой поликлиники не соответствовало современным требованиям. Он добавил, что в январе 2025 года здание снесли, документация для строительства готова, также были выбраны подрядные организации.

— На площадку строители выйдут в апреле, — уточнил глава администрации Первомайского района.

Ранее мы писали, что новая инфекционная больница и две поликлиники строятся в Минске.

Кстати, белорусский врач сказала, что свиной грипп будет преобладать зимой 2025 года.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет февраль 2025 года в Беларуси: «От 14 до 19 дней с осадками в виде снега, мокрого снега, дождя».