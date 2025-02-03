Поликлиника городского онкоцентра в центре Минска начнет строится в апреле 2025

По его словам, возведение новой поликлиники Минского городского онкологического центра в Первомайском районе начнется в апреле. Передня уточнил, что здание старой поликлиники не соответствовало современным требованиям. Он добавил, что в январе 2025 года здание снесли, документация для строительства готова, также были выбраны подрядные организации.