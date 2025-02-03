На 11 лет сядет ушлый хабаровчанин за продажу несуществующих автомобилей

В Хабаровске к 11 годам лишения свободы приговорен местный житель за мошенничество, сообщает ИА AmurMedia.
Индустриальный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя краевого центра. Он признан виновным по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
С июля 2022 года по декабрь 2023 года подсудимый под предлогом приобретения автомобилей в другой стране получал от граждан денежные средства. Однако свои обязательства он не исполнил, покупатели так и не получили заказанные транспортные средства.
В результате 5 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 4,9 млн рублей.
Кроме того, мужчина убедил одного из них в том, что может за 60 тысяч рублей оказать содействие в получении водительского удостоверения без сдачи экзамена. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.