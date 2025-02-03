В Приморье осудили мужчину за участие в экстремистском религиозном объединении

Суд установил, что с ноября 2021 года по апрель 2023 года осуждённый осуществлял активную миссионерскую деятельность, связанную с продолжением работы запрещённой организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»*. Он привлекал новых участников в религиозную группу, распространял запрещённую литературу, участвовал в собраниях и проводил их в формате видеоконференций. Кроме того, осуждённый применял меры конспирации: хранил религиозные материалы в электронном виде, избегал использования печатной продукции и распространял материалы среди новых последователей в цифровом формате.