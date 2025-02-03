В Приморье осудили мужчину за участие в экстремистском религиозном объединении

В Приморье Фокинский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в участии в деятельности религиозного объединения, ликвидированного по решению суда за экстремистскую деятельность. По ч.2 ст. 282.2 УК РФ ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Суд установил, что с ноября 2021 года по апрель 2023 года осуждённый осуществлял активную миссионерскую деятельность, связанную с продолжением работы запрещённой организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»*. Он привлекал новых участников в религиозную группу, распространял запрещённую литературу, участвовал в собраниях и проводил их в формате видеоконференций. Кроме того, осуждённый применял меры конспирации: хранил религиозные материалы в электронном виде, избегал использования печатной продукции и распространял материалы среди новых последователей в цифровом формате.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, летом 2024 года в Лучегорске вынесли приговор гражданину из Свердловской области, обвиняемому в организации деятельности запрещенной религиозной организации Свидетелей Иеговы. Установлено, что с 2017 по 2019 годы подсудимый, являясь уполномоченным представителем Религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», занимал должность районного надзирателя и совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал устойчивую организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений, связанных с организацией и продолжением деятельности МРО Свидетелей Иеговы в пгт. Лучегорск.
*Входит в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».