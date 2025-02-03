Царь Иван Грозный ввел в России опричнину 460 лет назад

В 1550-х Русское царство установило торговые контакты с Англией, внутри которой «открытие» России (точнее, северного морского пути к ней через Белое море) приравняли к открытию Америки. Отношения мгновенно стали очень близкими: царь Иван дал английским купцам свободно и без пошлин торговать оптом и в розницу на Белом море и по всей России. Торговцам других стран, вроде Голландии, приставать к берегам Белого моря было запрещено. Более того, англичане пользовались в России иммунитетом, и в случае совершения преступлений их могли судить в Московской компании в Лондоне. На Белом море им было даровано право основывать торговые фактории, из которых самой важной была фабрика по производству канатов из пеньки. Московские таможенные чиновники не могли никак вмешиваться в работу этого предприятия.