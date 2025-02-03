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Агроном сказала, что будет с клубникой в Беларуси в 2025 году

Белорусский специалист сказала, что будет с клубникой из-за аномальной теплой зимы.

Источник: Комсомольская правда

Главный агроном тепличного комбината Наталья Спириденок в эфире телеканала СТВ сказала, что будет с клубникой в Беларуси в 2025 году.

В эфире телеканала заверили, что без клубники в 2025 году Беларусь не останется. Отмечается, что в минских теплицах ягоду выращивают круглый год и первый урожай уже был собран.

— Мы единственные производители ремонтантной клубники, которая постоянно плодоносит. На досветке в защищенном грунте, — пояснила специалист.

Вместе с тем на СТВ показали снимки с видео из TikTok, где показано цветение клубники. Пользователь отмечает, что ничего хорошего в этом нет и клубника из-за этого плодоносить не будет, так как сейчас ударят морозы.

«Серединка черненькая, она уже повреждена», — сказано в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о серьезном похолодании в Беларуси в феврале и его последствиях: «Заморозки будут и скачки до минус 15».

Также Лукашенко отреагировал на аномально теплую зиму в Беларуси: «Но зима еще будет».

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет февраль 2025 года в Беларуси: «От 14 до 19 дней с осадками в виде снега, мокрого снега, дождя».

А еще первые тюльпаны продают за шесть рублей за штуку на Комаровском рынке Минска.