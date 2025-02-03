Движение на Петроградской стороне ограничат из-за ремонта до конца февраля

В свою очередь, в Петроградском районе на период с 3 по 28 февраля по аналогичной причине ограничения будут действовать при движении по Вяземскому переулку — от Песочной набережной до улицы Профессора Попова, а также по набережной реки Малой Невки у Боковой аллеи.