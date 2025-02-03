Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Пахмутова рассказала о вкладе ее отца в Сталинградскую победу

2 февраля, в день 82-й годовщины Сталинградской победы, наша легендарная землячка композитор Александра Пахмутова опубликовала в своем телеграм-канале воспоминания о тех героических годах.

Отец Александры Пахмутовой, Николай Андриянович, работал в годы Сталинградской битвы на СталГРЭС и позже был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Александра Николаевна опубликовала фрагмент его воспоминаний, датированных сентябрем 1942 года.

Николай Пахмутов тогда был начальником спецотдела СталГРЭС и получил назначение уполномоченным по эвакуации оборудования и документов станции. Во время выполнения ответственного задания он помогал переправлять раненых в госпиталь.

«Наш автобус похож был на “катюшу”, и на него немцы скидывали авиабомбы, — делится воспоминаниями своего отца Александра Пахмутова. — После перемещения раненых мы доставили в целости и сохранности необходимый груз в город Молотов…».

За мужество, проявленное в те страшные дни, Николая Пахмутова наградили медалью «За оборону Сталинграда».

«Я горжусь своим отцом и миллионами советских защитников Отечества, мы сильный народ, мы победим!» — пишет наша легендарная землячка.

памятные даты