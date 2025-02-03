Александра Пахмутова рассказала о вкладе ее отца в Сталинградскую победу

Отец Александры Пахмутовой, Николай Андриянович, работал в годы Сталинградской битвы на СталГРЭС и позже был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Александра Николаевна опубликовала фрагмент его воспоминаний, датированных сентябрем 1942 года.
Николай Пахмутов тогда был начальником спецотдела СталГРЭС и получил назначение уполномоченным по эвакуации оборудования и документов станции. Во время выполнения ответственного задания он помогал переправлять раненых в госпиталь.
«Наш автобус похож был на “катюшу”, и на него немцы скидывали авиабомбы, — делится воспоминаниями своего отца Александра Пахмутова. — После перемещения раненых мы доставили в целости и сохранности необходимый груз в город Молотов…».
За мужество, проявленное в те страшные дни, Николая Пахмутова наградили медалью «За оборону Сталинграда».
«Я горжусь своим отцом и миллионами советских защитников Отечества, мы сильный народ, мы победим!» — пишет наша легендарная землячка.