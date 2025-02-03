Японка, владевшая «куском границы» в Приморье, продала землю из-за суда

Однако до торгов дело не дошло. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что женщина, узнав о начале судебной тяжбы, добровольно отказалась от владения участком и распорядилась им до вынесения решения суда. В связи с этим суд постановил прекратить производство по делу.