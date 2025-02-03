Японка, владевшая «куском границы» в Приморье, продала землю из-за суда

В Приморье судебное разбирательство способствовало возвращению в собственность России земельного участка на приграничной территории, который ранее принадлежал гражданке Японии. Как сообщает Telegram-канал «Примадвокатура», Черниговский районный суд Приморского края рассматривал иск администрации округа, которая потребовала изъять участок у его владелицы. Согласно документам, женщина является гражданкой Японии, а её участок находится в приграничной зоне.
Согласно пункту 3 статьи 15 Земельного кодекса Российской Федерации, иностранные граждане не могут владеть земельными участками, расположенными на приграничных территориях. В связи с этим местные власти подали в суд иск с требованием произвести принудительное отчуждение — участок продать на публичных торгах и выплатить бывшей хозяйке вырученные средства.
Однако до торгов дело не дошло. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что женщина, узнав о начале судебной тяжбы, добровольно отказалась от владения участком и распорядилась им до вынесения решения суда. В связи с этим суд постановил прекратить производство по делу.
При этом Telegram-канал задаётся логичным вопросом: когда земля приобреталась этой женщиной, была ли она уже гражданкой Японии?