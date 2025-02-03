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Оставил еду на плите и уснул: в Стерлибашево из-за пожара погиб мужчина

Житель Башкирии устроил пожар и погиб, оставив еду на работающей плите.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 2 февраля, в Стерлибашевском районе Башкирии в пожаре погиб мужчина. Об этом рассказали пресс-службы МЧС и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия случилась в селе Стерлибашево. Мужчина поставил греться еду на плиту, ушел в другую комнату и там уснул. Спустя время еда загорелась, огонь перекинулся на стены и потолок.

О пожаре в экстренные службы сообщили соседи. Прибывшие специалисты вскрыли дверь квартиры и обнаружили мужчину. В бессознательном состоянии его передали медикам. К сожалению, 42-летний житель Стерлибашево умер в больнице, так и не приходя в сознание.

Пожар удалось ликвидировать на площади трех квадратных метров. Его расследование проводит дознаватель МЧС.

— Автономный пожарный извещатель среагирует на дым, издаст громкий звук, разбудит тебя, спасешься сам и предупредишь других, — заявили в чрезвычайном ведомстве.

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