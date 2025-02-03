Оставил еду на плите и уснул: в Стерлибашево из-за пожара погиб мужчина

О пожаре в экстренные службы сообщили соседи. Прибывшие специалисты вскрыли дверь квартиры и обнаружили мужчину. В бессознательном состоянии его передали медикам. К сожалению, 42-летний житель Стерлибашево умер в больнице, так и не приходя в сознание.