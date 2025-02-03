МЧС Самарской области предупреждает о смертельной опасности на льду

Нынешняя зима выдалась теплой. Температура воздуха то понижается, то снова поднимается выше 0. Из-за этого лед, который образуется на водоемах, является тонким и непрочным.
— Выход на лед в таких условиях представляет серьезную угрозу для жизни, — прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Самарцев просят соблюдать меры безопасности на водоемах зимой. Важно учитывать, что лед на них образуется неравномерно. Не стоит выходить на лед, когда на лице темно или плохая видимость. Также важно объяснять детям, чем может грозить выход на лед.