В Башкирии жители Мурсалимкино смогут ездить в Уфу на электричке

«Впервые будет обеспечен проезд по железной дороге до одного из наиболее отдалённых посёлков Башкирии. Мурсалимкино находится на границе с Челябинской областью. Жители восточных районов республики смогут с комфортом доезжать до Уфы, что особенно актуально в условиях горного рельефа местности», — прокомментировала глава минтранса РБ Любовь Минакова.