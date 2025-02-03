В Башкирии жители Мурсалимкино смогут ездить в Уфу на электричке

«Впервые будет обеспечен проезд по железной дороге до одного из наиболее отдалённых посёлков Башкирии. Мурсалимкино находится на границе с Челябинской областью. Жители восточных районов республики смогут с комфортом доезжать до Уфы, что особенно актуально в условиях горного рельефа местности», — прокомментировала глава минтранса РБ Любовь Минакова.
Решение о создании пассажирской станции и продлении маршрута согласовали власти Башкирии и Челябинской области с Куйбышевской и Южно-Уральской железными дорогами. Сейчас ведётся подготовка нужной для этого инфраструктуры.
Маршрут будет выполняться электропоездом ЭП2Д в четырёх вагонах, которые будут оснащены подъёмниками, кондиционерами, USB-розетками и другими элементами комфортного путешествия. Электричка будет ходить по понедельникам, выходным и праздничным дням.
Расписание электропоездов № 6424/6423 сообщением Дёма — Мурсалимкино — Дёма:
— с 30 марта (вск) Дёма (отпр. 18.12) — Уфа (приб. 18.25, отпр. 18.26) — Мурсалимкино (приб. 22.53) с периодичностью курсирования по пятницам, выходным и праздничным дням;
— с 31 марта (пн) Мурсалимкино (отпр. 5.13) — Уфа (приб. 09.43, отпр. 09.44) — Дёма (приб. 9.58) с периодичностью курсирования по понедельникам, выходным и праздничным дням.