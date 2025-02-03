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Синоптики пообещали омичам теплый и облачный день без осадков 4 февраля

Температура воздуха достигнет двузначных значений только ночью в отдельных районах области.
Источник: Комсомольская правда

Во вторник в Омской области снегопады прекратятся и столбик термометра не опустится ниже −6 градусов в дневные часы. О том, какая будет погода в Омске 4 февраля 2024, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Ночью температура воздуха составит от −4 до −9, местами — до −13 градусов. Днем воздух прогреется до −1..-6 градусов. Существенных осадков не ожидается. Местами по Омской области возможны туман и изморозь.

Скорость ветра в течение суток составит от 2 до 7 м/с. На дорогах региона сохранится гололедица.

Ранее мы сообщали, что синоптики Гидрометцентра рассказали, какая будет погода в феврале 2025 года в Омской области.