Минская милиция сказала, какие QR-коды опасно сканировать смартфоном

Кроме того, на мошенничестве могут указывать необычный дизайн QR-кода, его размытость, пиксельность. Важно быть внимательным в том случае, если адрес сайта, на который перенаправляет штрих-код, является подозрительным или же неизвестным пользователю. Также небезопасным может оказаться и ресурс, который не использует защищенное HTTPS-соединение.