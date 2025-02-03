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Минская милиция сказала, какие QR-коды опасно сканировать смартфоном

Минская милиция сказала, какие QR-коды опасно сканировать смартфоном. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Комсомольская правда

В милиции предупредили, что мошенники могу по-разному использовать QR-коды. Одним из способов является перенаправление на фишинговый сайт, который выглядит как настоящий, однако предназначен для кражи данных пользователей. В случае сканирования такого штрих-кода, пользователь может получить предложение о загрузке опасного программного обеспечения, способного повредить телефон, информацию на нем или же помочь ее украсть.

В пресс-службе обратили внимание на то, что QR-код может быть связан с мошенническим платежным сервисом, где легко потерять деньги. Аферисты могут размещать поддельные штрих-коды поверх настоящих для перехода именно на их сайты.

В милиции белорусам советуют не сканировать QR-коды в ненадежных местах. Кроме того, не рекомендуют сканировать штрих-коды, которые подозрительно выглядят или же содержат много информации.

Кроме того, на мошенничестве могут указывать необычный дизайн QR-кода, его размытость, пиксельность. Важно быть внимательным в том случае, если адрес сайта, на который перенаправляет штрих-код, является подозрительным или же неизвестным пользователю. Также небезопасным может оказаться и ресурс, который не использует защищенное HTTPS-соединение.