Права на собственность в Хабаровском крае можно оформить удаленно

Для облегчения процедуры регистрации прав собственности на сайте Росреестра действует сервис электронных услуг. Теперь эту и другие услуги можно получить удаленно. Подобный сервис есть и на портале Госуслуг (6+), через него также можно электронно подать документы. Сервис будет полезен как обычным гражданам, желающим выполнить регистрацию прав, так и предпринимателям, решающим имущественные вопросы, сообщает ИА AmurMedia.
Как рассказали в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю, в 2024 году сервисом воспользовались свыше 206 тысяч раз.
— С помощью сервиса можно зарегистрировать права собственности на объекты недвижимости, поставить их на государственный кадастровый учет, внести сведения об ипотеке, договорах долевого участия и другие. Электронные сервисы постоянно дорабатываются в соответствии с изменениями действующего законодательства, требованиями безопасности, вводятся в эксплуатацию новые. Преимущество использования электронных сервисов очевидно: получить необходимую услугу стало удобнее и быстрее. Важно, что с помощью электронных сервисов провести регистрацию можно и из других регионов, — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, работу по упрощению процедур имущественной и земельной регистрации курирует министерство имущества Хабаровского края. Так, в рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата и позиций региона в Нацрейтинге ведомство продолжает оптимизацию процедур выдачи земельных участков. К примеру, средний срок получения в аренду земли по торгам в крае теперь сокращен с 182 до 107 календарных дней, а без торгов — с 171 до 81 календарного дня. Такая оптимизация должна помочь предпринимателям, планирующим запустить в регионе свой бизнес.