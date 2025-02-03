Права на собственность в Хабаровском крае можно оформить удаленно

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, работу по упрощению процедур имущественной и земельной регистрации курирует министерство имущества Хабаровского края. Так, в рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата и позиций региона в Нацрейтинге ведомство продолжает оптимизацию процедур выдачи земельных участков. К примеру, средний срок получения в аренду земли по торгам в крае теперь сокращен с 182 до 107 календарных дней, а без торгов — с 171 до 81 календарного дня. Такая оптимизация должна помочь предпринимателям, планирующим запустить в регионе свой бизнес.