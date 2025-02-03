Смертность превысила рождаемость на 9,8 тысячи человек в Иркутской области

Естественная убыль населения превысила 9,8 тысячи человек в Иркутской области в 2024. Как стало известно КП-Иркутск, за этот период родилось 22 483 человека, а умерло — 32 284.
Для сравнения, годом ранее на свет появилось 23 571 человек, ушли из жизни 30 844 сибиряков. Естественная убыль — 7 273 человека.
Служба ЗАГС опубликовал данные, согласно которым, смертность превышает рождаемость уже на протяжении восьми лет — с 2017 года.
Смертность превышает рождаемость уже на протяжении восьми лет. Фото: скриншот с сайта ЗАГСа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что материнский капитал проиндексировали на 9,5% в Иркутской области. Теперь на первого ребенка сумма выплаты выросла до 690 266 (больше на 59,8 тысячи). Эта же сумма полагается семьям с двумя детьми, однако есть условие — второй ребенок рожден или усыновлен до 2020, а родители ни разу не пользовались сертификатом.