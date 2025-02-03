Смертность превысила рождаемость на 9,8 тысячи человек в Иркутской области

Ранее КП-Иркутск сообщала, что материнский капитал проиндексировали на 9,5% в Иркутской области. Теперь на первого ребенка сумма выплаты выросла до 690 266 (больше на 59,8 тысячи). Эта же сумма полагается семьям с двумя детьми, однако есть условие — второй ребенок рожден или усыновлен до 2020, а родители ни разу не пользовались сертификатом.