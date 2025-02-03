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В Ростовском зоопарке появилась рысь из Адыгеи

В зоопарке Ростова-на-Дону поселилась рысь Аврора.

Источник: Комсомольская правда

В ростовском зоопарке поселилась Рысь, переданная из Адыгеи. Об этом сообщили на официальной странице Зоосада.

По словам сотрудников, рыси по кличке Аврора два года. Она родилась в городе Челябинске, а затем переехала в Республику Адыгея. Затем Аврора поселилась в Ростовском зоопарке. Ее привезли в донскую столицу в ноябре прошлого года.

На протяжении нескольких месяцев животное находилось на карантине. И теперь ростовчане могут познакомиться с новой красавицей. Вольер хищницы расположен рядом с гималайской медведицей, нутриями и дикобразами.

флора и фауна