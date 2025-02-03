В Ростовском зоопарке появилась рысь из Адыгеи

По словам сотрудников, рыси по кличке Аврора два года. Она родилась в городе Челябинске, а затем переехала в Республику Адыгея. Затем Аврора поселилась в Ростовском зоопарке. Ее привезли в донскую столицу в ноябре прошлого года.