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Стрелок-помощник гранатометчика Даниил Басов из Тулуна погиб в зоне СВО

Прощание с героем пройдет 4 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Даниил Басов из Тулуна героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, мужчина был стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового отделения мотострелкового батальона.

— Даниил родился в Тулуне, окончил девять классов средней школы в 2019 году. Для защиты нашей Родины и участия в специальной военной операции заключил контракт с Министерством обороны, — рассказали в пресс-службе администрации.

Боец проявил мужество, храбрость и отвагу, за это посмертно награжден Орденом Мужества. Прощание с героем пройдет завтра, 4 февраля 2025, с 12:00 до 13:00 в храме Святителя Луки Крымского (территория Тулунской городской больницы).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества Александру Тутунарю. Она разместилась на фасаде школы № 14, именно там учился герой.