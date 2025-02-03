Белорусы стали пить меньше водки, плодовых и виноградных вин. Это следует из данных Национального статистического комитета, опубликованных на официальном сайте.
По информации Белстата, водки было куплено в 2024 году на 3,9% меньше — 7 627,7 против 7 936,2 тысячи декалитров в 2023 году. Говорится, что 99,2% водки было белорусского производства. Вместе с тем уменьшение продаж было и среди плодовых вин — минус 6,8%, а также среди виноградных — минус 3,8%. Однако был зафиксирован рост покупки игристых вин, включая шампанское на 5,3%.
Отмечается, что в 2024 году пива продали 39 911,6 тысячи декалитров. Рост составил 0,5%. Доля белорусской продукции оказалась 85,5%. Кроме того, на 8,4% выросли продажи коньяка, коньячных напитков, бренди. Также увеличились продажи ликеров и ликеро-водочных изделий и других алкогольных напитков на 6,1%.
Что касается слабоалкогольных напитков, то их в 2024 году было продано на 13,1% больше. В Белстате заметили, что минеральной и питьевой воды в бутылках было продано 41 095,8 тысячи декалитров. Это на 14,8% больше, чем в 2023 году.
Ранее Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год: «Покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины».
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