Белорусы стали пить меньше водки, плодовых и виноградных вин

По информации Белстата, водки было куплено в 2024 году на 3,9% меньше — 7 627,7 против 7 936,2 тысячи декалитров в 2023 году. Говорится, что 99,2% водки было белорусского производства. Вместе с тем уменьшение продаж было и среди плодовых вин — минус 6,8%, а также среди виноградных — минус 3,8%. Однако был зафиксирован рост покупки игристых вин, включая шампанское на 5,3%.