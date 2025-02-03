В Самарской области хотят запретить кормить животных возле магазинов

Напомним, что ранее в Самарской области запретили подкармливать животных возле школ и остановок, на спортивных площадках, в подъездах, подвалах, на территориях общего пользования. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: физическому лицу придется заплатить от 3000 до 5000 рублей.