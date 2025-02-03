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В Самарской области хотят запретить кормить животных возле магазинов

В закон Самарской области о вопросах обращения с животными хотят внести изменения.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области хотят расширить перечень мест, где запрещено кормить бездомных животных. Соответствующий законопроект вынесли на публичные консультации, текст документа опубликован на региональном портале для публичного обсуждения проектов.

Напомним, что ранее в Самарской области запретили подкармливать животных возле школ и остановок, на спортивных площадках, в подъездах, подвалах, на территориях общего пользования. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: физическому лицу придется заплатить от 3000 до 5000 рублей.

— Пункт о запрете дополнить словами: «на площадях, набережных, скверах, бульварах, вблизи торговых объектов», — говорится в документе.

Публичные консультации по законопроекту проводят с 29 января по 9 марта. Также в Самарской области предложили регистрировать домашних животных.

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