Цифровые указатели: новый формат навигации появился на транспортных объектах Москвы

Более 70 современных цифровых указателей установили на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро и в терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская.
«По поручению Сергея Собянина в столице регулярно появляются новые транспортные объекты, и мы ищем инновационные форматы информирования пассажиров. На первых в России цифровых станциях сделали новые современные указатели. До 2030 года, согласно программе развития московского транспорта, около 30 процентов навигации станет цифровой», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская появились первые цифровые указатели вокруг колонн с изогнутым экраном: они увеличивают площадь навигационных элементов и показывают выходы во всех направлениях благодаря использованию торцевой части указателей.
Благодаря новой навигации пассажиры могут оперативно получать важные сообщения о работе транспорта. К примеру, сейчас на указателях вокзала Нижегородская сообщается о закрытии на ремонт здания Ленинградского вокзала. Также навигационные элементы информируют пассажиров о том, сколько времени займет переход на другую станцию.
Современные технологии позволили расширить функционал элементов навигации: они подсказывают номера маршрутов наземного транспорта, которые проходят рядом с тем или иным выходом из московского городского вокзала Нижегородская, транслируют советы по безопасности и информацию о способах оплаты проезда.
Помимо этого, специалисты тестируют выведение на экран динамичной информации. Например, каждые 10 секунд списки станций чередуются с крупным указанием направления движения — по или против часовой стрелки и названием следующей станции. Новые указатели яркие, они не бликуют, а благодаря использованию светодиодов высокого качества и плотности их размещения на экране, изображение получается четким.
Пассажиры терминала № 1 московского городского вокзала Нижегородская и станции метро «Марьина Роща» могут поделиться мнением о новинках, отсканировав куар-коды на цифровых плакатах и навигационных стелах с картой местности. На станции «Марьина Роща» рассказать о впечатлениях можно на цифровой стойке «Живое общение» в вестибюле у выхода № 6.