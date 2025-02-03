Цифровые указатели: новый формат навигации появился на транспортных объектах Москвы

Благодаря новой навигации пассажиры могут оперативно получать важные сообщения о работе транспорта. К примеру, сейчас на указателях вокзала Нижегородская сообщается о закрытии на ремонт здания Ленинградского вокзала. Также навигационные элементы информируют пассажиров о том, сколько времени займет переход на другую станцию.