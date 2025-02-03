Волгоградцам рассказали о случаях заболевания лихорадкой Эбола

Как сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, с 10 по 22 января в Демократической Республике Конго (ДРК) было зарегистрировано 12 случаев заражения вирусом Эбола. К сожалению, жизни 8 пациентов медики не смогли спасти. В Национальном институте биомедицинских исследований ДРК в г. Киншасе специалисты проводят лабораторное исследование образцов клинического материала заболевших.
Чтобы не допустить завоза вируса на территорию РФ, в рамках федерального проекта «Санитарный щит» осуществляется санитарно-карантинный контроль. Также Роспотребнадзор находится в контакте со странами Африки. На территории континента функционируют 2 научно-исследовательских центра изучения инфекционных болезней и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий, созданных Роспотребнадзором. Помимо вируса Эбола, мониторинг охватывает случаи заболевания лихорадками Ласса и Марбург.