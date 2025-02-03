Волгоградцам рассказали о случаях заболевания лихорадкой Эбола

Как сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, с 10 по 22 января в Демократической Республике Конго (ДРК) было зарегистрировано 12 случаев заражения вирусом Эбола. К сожалению, жизни 8 пациентов медики не смогли спасти. В Национальном институте биомедицинских исследований ДРК в г. Киншасе специалисты проводят лабораторное исследование образцов клинического материала заболевших.