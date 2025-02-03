Плата за посещение детсада выросла в Братске на 9,2% с 1 февраля 2025

Согласно постановлению, размещенному на сайте администрации, те, кто воспитывает детей от трех до восьми лет, будут отдавать ежедневно по 180 рублей, это больше на 15 рублей. За месяц плата увеличивается на 303 рубля, всего придется заплатить 3 606 рублей.