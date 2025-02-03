Плата за посещение детсада выросла в Братске на 9,2% с 1 февраля 2025

С 1 февраля 2025 в Братске повысили родительскую плату за детский сад на 9,2%. Как стало известно КП-Иркутск, связано это с тем, что увеличились цены на продукты.
Напомним, в родительскую плату входить не только стоимость продуктов, но и расходы на средства гигиены и постельные принадлежности — 11,54 рубля в день.
Согласно постановлению, размещенному на сайте администрации, те, кто воспитывает детей от трех до восьми лет, будут отдавать ежедневно по 180 рублей, это больше на 15 рублей. За месяц плата увеличивается на 303 рубля, всего придется заплатить 3 606 рублей.
Для малышей, которые не достигли трехлетнего возраста, немного иные условия. Один день в детсаду обходится семье в 150 рублей, это на 12 рублей больше. За весь месяц платят 3018 рублей, увеличение на 253 рубля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что маткапитал проиндексировали на 9,5% в Иркутской области 1 февраля 2025.