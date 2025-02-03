Белорусский судья сказала, можно ли в суде обжаловать решения призывных комиссий

Яловая уточнила, что в том случае, если молодой человек на заседании отсутствует, то в недельный срок с момента получения им в военном комиссариате (обособленном подразделении) копии данного решения, которая выдается под роспись. Судья добавляет, что в случае, если призывник реализовал свое право на обжалование решения районной призывной комиссии через подачу жалобы в областную, что в суде у него есть возможность обжаловать только решение последней. Это прописано в статье 37 Закона.