Белорусский судья сказала, можно ли в суде обжаловать решения призывных комиссий. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Инна Яловая.
По ее словам, возможность обжалования решений призывных комиссий предусмотрена положениями Закона № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» от 5 ноября 1992 года. Специалист пояснила, что призывник имеет альтернативное права обжаловать решение районной призывной комиссии в областной (Минской городской) или же в суд в недельный срок с момента принятия подобного решения.
Яловая уточнила, что в том случае, если молодой человек на заседании отсутствует, то в недельный срок с момента получения им в военном комиссариате (обособленном подразделении) копии данного решения, которая выдается под роспись. Судья добавляет, что в случае, если призывник реализовал свое право на обжалование решения районной призывной комиссии через подачу жалобы в областную, что в суде у него есть возможность обжаловать только решение последней. Это прописано в статье 37 Закона.
Специалист обратила внимание на то, что в судебной практике нередки случаи обращения молодых людей с жалобами на решения призывных комиссий и районного, и областного уровней.
— Так, один гражданин в жалобе суду указал, что решением районной призывной комиссии он признан годным к срочной военной службе, — пояснила судья.
Судья добавила, что, не согласившись с подобным, он обжаловал решение в Минской городской комиссии, которая, в свою очередь, оставила жалобу без удовлетворения. Затем, обратившись с жалобой в суд, белорус просил отменить и решений районной призывной комиссии, и решение городской.
— По результатам рассмотрения дела суд исходя из положений стст. 36 — 37 Закона прекратил производство по делу в части обжалования решения районной призывной комиссии, — отметила Инна Яловая.
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