Суд вынесет приговор экс-министру транспорта Свердловской области Старкову

Напомним, что по версии следствия, в сентябре 2023 года Старков получил четыре миллиона рублей от представителя строительной компании. Взамен он заключил госконтракты на выполнение работ по содержанию дорог в регионе и искусственных сооружений именно с этой организацией. Бывший министр поручил Данилову заключить договор. Старков после возбуждения уголовного дела ушел на СВО, но его вернули в регион во время расследования. Как рассказали в СКР по Свердловской области, по Данилову уголовное дело выделено в отдельное производство.