Суд вынесет приговор экс-министру транспорта Свердловской области Старкову

В Екатеринбурге 3 февраля суд вынесет приговор экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову, а также бывшему региональному начальнику Управления автомобильных дорог Вячеславу Данилову. Их обвиняют в получении взятки.
Обвиняемые признали вину. Приговор по делу Старкова вынесут в Кировском районном суде Екатеринбурга.
Напомним, что по версии следствия, в сентябре 2023 года Старков получил четыре миллиона рублей от представителя строительной компании. Взамен он заключил госконтракты на выполнение работ по содержанию дорог в регионе и искусственных сооружений именно с этой организацией. Бывший министр поручил Данилову заключить договор. Старков после возбуждения уголовного дела ушел на СВО, но его вернули в регион во время расследования. Как рассказали в СКР по Свердловской области, по Данилову уголовное дело выделено в отдельное производство.
К слову, за Вячеславом Даниловым уже числились эпизоды получения взятки. Данилов с 2022 по 2023 год получил 12,1 миллиона рублей. За эти деньги было обеспечено покровительство бизнесов.
— В ходе расследования допрошен ряд свидетелей, проведены выемки и осмотры документов, проанализирована должностная, контрактная и финансовая документация, проведены лингвистические и фоноскопические экспертизы. Материалы расследования составили свыше 30 томов, — сообщили в СК.