В 2025 году в Казани откроются еще три новых отеля

В 2024 году в городе открыли две новые гостиницы: четырехзвездочный «Дион Инн» на 173 номера и бутик-отель «Сомов» на 8 номеров. Всего в Казани работает 233 средства размещения разной категории более чем на 8,2 тыс. номеров (17,2 тыс. мест). Средняя загрузка отелей в 2024 году составила 62%.