Умер известный белорусский онколог Александр Машевский, которого называют достоянием республики

В сообщении сказано, что Машевский родился в Смоленске, окончил Донецкий мединститут по специальности «лечебное дело». Свой путь в профессии она начала с должности врача-хирурга. Затем он стал главным врачом медсанчасти шахты «Северная» Донецкой области. С 1968 года Машевский навсегда связал свою жизнь с НИИ онкологии и медицинской радиологии Минздрава БССР — сегодня это Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.