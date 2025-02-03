Умер известный белорусский онколог Александр Машевский, которого называют достоянием республики

Умер известный белорусский онколог, ученый, профессор, член правления Белорусского общества онкологов Александр Машевский, которого называют достоянием республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В сообщении сказано, что Машевский родился в Смоленске, окончил Донецкий мединститут по специальности «лечебное дело». Свой путь в профессии она начала с должности врача-хирурга. Затем он стал главным врачом медсанчасти шахты «Северная» Донецкой области. С 1968 года Машевский навсегда связал свою жизнь с НИИ онкологии и медицинской радиологии Минздрава БССР — сегодня это Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.
В Минздраве отметили, что он прошел путь от врача лаборатории комплексной терапии до заместителя директора по научной работе. Кроме того, с 2015 года он работал в должности председателя Центральной экспертной комиссии по раннему выявлению онкологических заболеваний.
В пресс-службе ведомстве обратили внимание на то, что вся жизнь специалиста была примером беззаветного служения центру, которому он был предан до конца жизни.
«Именно о таких людях говорят: “Достояние Республики”, его уход — невосполнимая потеря для онкологической службы страны», — подчеркнули в сообщении.
Сообщается, что за заслуги в области онкологии, подготовке профессиональных кадров, воспитании молодых специалистов Машевский был награжден знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами Верховного Совета Беларуси. Также выдающийся врач был награжден грамотами Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства здравоохранения и другими.
«Первым в стране удостоен нагрудного знака “За заслуги перед белорусской онкологией”, — заявили в пресс-службе ведомства.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что прощание с Александром Машевским пройдет в понедельник, 3 февраля, с 12.00 до 14.00 в конференц-зале (он находится на втором этаже) ПЭТ-центра (Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии).
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