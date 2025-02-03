Медицинские данные казахстанцев будут храниться от 10 до 15 лет — Минздрав

Принятие данного приказа обеспечивает соблюдение нормативных-правовых актов, регулирующих сферу здравоохранения Республики Казахстан, а также позволяет систематизировать и стандартизировать процессы учета медицинских данных в соответствии с установленными нормами и требованиями, что в конечном итоге способствует повышению эффективности здравоохранения и обеспечению качественной медицинской помощи населению.