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Медицинские данные казахстанцев будут храниться от 10 до 15 лет — Минздрав

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Медицинские данные казахстанцев будут храниться от 10 до 15 лет, заявил Минздрав.

Источник: Sputnik.kz

На портале «Открытые НПА» ведомство разместило проект приказа, согласно которому предусматривается перечень и сроки хранения персональных данных, сопутствующей медицинской информации, полученных медицинским работником при помощи диагностического оборудования.

В нем расписан возраст и сроки хранения данных:

  • взрослые (15 лет и старше) — 10 лет;
  • детские (от 0 до 15 лет) — 15 лет.

Принятие данного приказа обеспечивает соблюдение нормативных-правовых актов, регулирующих сферу здравоохранения Республики Казахстан, а также позволяет систематизировать и стандартизировать процессы учета медицинских данных в соответствии с установленными нормами и требованиями, что в конечном итоге способствует повышению эффективности здравоохранения и обеспечению качественной медицинской помощи населению.

сообщили в ведомстве

Проект разработали в соответствии с постановлением правительства, в нем содержится соглашение между Кабмином Казахстана и компанией GE HealthCare. Это модернизация медицинской инфраструктуры, обучение медработников и многое другое.

медицина