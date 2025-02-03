Избирком огласил результаты пяти муниципальных выборов в Иркутской области

Избирательная комиссия огласила итоги муниципальных выборов, которые состоялись в Иркутской области 2 февраля 2025. Согласно результатам голосования, мэром Братского района стал Николай Дружинин от партии «Единая Россия». Его кандидатуру поддержало 5 196 избирателей (50,32% от общего количества). Явка составила 26,39%.