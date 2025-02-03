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Избирком огласил результаты пяти муниципальных выборов в Иркутской области

Мэром Братского района стал Николай Дружинин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Избирательная комиссия огласила итоги муниципальных выборов, которые состоялись в Иркутской области 2 февраля 2025. Согласно результатам голосования, мэром Братского района стал Николай Дружинин от партии «Единая Россия». Его кандидатуру поддержало 5 196 избирателей (50,32% от общего количества). Явка составила 26,39%.

— Главой Хужирского МО Ольхонского района избрали самовыдвиженца Александра Шарыгина. Его кандидатуру поддержали 377 избирателей (80,21%), явка — 32,55%, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Избиркома.

Главой Тайшетского городского поселения стал Руслан Леоненко от партии «Единая Россия». Его поддержало 2 637 человек (51,1%), явка — 20,45%.

Главой Среднемуйского МО избрали Наталью Кустову, выдвинутую партией «Единая Россия». Она набрала 218 голосов (84,5%), явка на выборы составила 36,7%.

На выборах МО «Олонки» победил Виталий Мухин от партии «Единая Россия». Его поддержали 396 избирателей (62,76%). Явка составила 31,39%.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что плата за посещение детсада выросла в Братске на 9,2% с 1 февраля 2025.