Второй православный кафедральный собор строится в Минске на улице Притыцкого

По его словам, на данный момент в столице строятся 27 культовых объектов, из которых 15 православных и девять — католических. Румак акцентировал внимание на том, что в числе наиболее значимых религиозных зданий — второй кафедральный собор Минской епархии храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» по улице Притыцкого. Вместе с тем он уточнил, что уже близится к завершению строительство костелов Святого Иоанна Крестителя на улице Плеханова, а также Божьего тела на улице Герасименко.