Второй православный кафедральный собор строится в Минске на улице Притыцкого. Об этом рассказал уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, пишет агентство «Минск-Новости».
По его словам, на данный момент в столице строятся 27 культовых объектов, из которых 15 православных и девять — католических. Румак акцентировал внимание на том, что в числе наиболее значимых религиозных зданий — второй кафедральный собор Минской епархии храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» по улице Притыцкого. Вместе с тем он уточнил, что уже близится к завершению строительство костелов Святого Иоанна Крестителя на улице Плеханова, а также Божьего тела на улице Герасименко.
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