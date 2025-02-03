В РФ начали клинические испытания генного препарата от болезни Дюшенна

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Компания «Генериум» совместно с университетом «Сириус» вышли на клинические испытания препарата от редкого генетического заболевания — мышечной дистрофии Дюшенна, которой подвержены дети. Об этом сообщил журналистам член-корреспондент РАН, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум» Дмитрий Кудлай.
«С “Сириусом” интереснейшая разработка у “Генериума” есть по болезни Дюшена. Это проект персонализированной медицины, здесь технолог становится врачом. Он на стадии клинических исследований, это генная терапия. Это наша оригинальная разработка», — сказал он в кулуарах школы синтетической биологии и промышленной фармации Новосибирского государственного университета.
Миодистрофия Дюшенна — редкое генетическое заболевание, при котором происходит необратимое разрушение мышечных клеток. В большинстве случаев оно поражает мальчиков и очень редко девочек. Основное проявление — слабость мышц, затруднения при движениях с детского возраста, которые прогрессируют с течением времени. Сейчас вылечить болезнь нельзя, можно только замедлить ее развитие.
Ранее в образовательном центре «Сириус» сообщали о начале разработки. Там отмечали, что генная терапия является высокоэффективным подходом для лечения тяжелых заболеваний, связанных с нарушением функции определенных генов. Научный сотрудник лаборатории генной терапии АО «Генериум» Дарья Бутенко сообщала, что больным, у которых нарушена структура гена, с помощью вируса доставляется здоровая копия гена.
АО «Генериум» — российская инновационная биотехнологическая компания, объединяющая научно-исследовательский институт мирового уровня, центр управления доклиническими и клиническими исследованиями и высокотехнологичное производство.