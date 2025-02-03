В Воронеже продлили до 17 февраля изменения в маршрутах трех автобусов

Ранее движение от улицы Шишкова до Бульвара Победы частично ограничили из-за работ по замене аварийного канализационного коллектора метрового диаметра. Из-за этого автобусы №№ 18, 44 и 74 пустили по измененному маршруту. Вначале предполагали, что они будут ездить с Бульвара Победы по его дублеру, Московскому проспекту, улице Шишкова и далее по маршрутам до утра 3 февраля. Однако работы затянулись. В итоге изменение маршрутов продлили до 8.00 понедельника, 17 февраля.